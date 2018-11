Dl Sicurezza: governo pone la fiducia

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge Sicurezza. Lo annuncia all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. La seduta verrà sospesa per consentire la riunione dei capigruppo, in cui andrà deciso il prosieguo dei lavori.