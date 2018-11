Violenza donne: cortei in Spagna

(ANSA) - MADRID, 25 NOV - Decine di migliaia di persone stanno marciando in oltre 40 città della Spagna per celebrare la Giornata internazionale dell'Onu contro la violenza sulle donne.

A Madrid, decine di migliaia di persone si sono unite a un gruppo femminista che chiedeva una massiccia protesta al grido di 'non più vittime, vogliamo la libertà', mentre marciavano nel centro della capitale spagnola.

Sono 44 le donne rimaste uccise quest'anno per mano dei partner o degli ex, secondo gli ultimi dati ufficiali. Dal 2003, da quando la Spagna ha iniziato a registrare i casi, il numero totale delle vittime è 999 di cui 972 donne e 27 bimbi. La Spagna sta addestrando più di 600 giudici sulla violenza di genere e si sta preparando a riformare le leggi del Paese sui crimini sessuali dopo l'indignazione per le recenti decisioni giudiziarie.