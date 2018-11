Brexit: Ue-27, ora perfezionare intesa

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - I 27 leader Ue hanno adottato il testo di conclusioni del vertice sulla Brexit, in cui si invitano "Commissione, Parlamento europeo e Consiglio, a fare i passi necessari per garantire che l'accordo possa entrare in vigore il 30 marzo 2019, in modo da assicurare un recesso ordinato" del Regno Unito. Si legge sull'account Twitter di Preben Aamann, portavoce del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. La sessione a 27 del vertice europeo sulla Brexit è terminata. Ha preso da poco il via la seconda parte, quella con la premier britannica Theresa May.