Brexit: Tajani, Pe voterà accordo

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - "Sono ottimista che il Parlamento europeo voterà a favore dell'accordo" sulla Brexit, prima con una risoluzione a dicembre e poi con il voto finale a gennaio o al più tardi a febbraio, e questo "è un segnale anche per il Parlamento britannico". Così il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani al suo arrivo al vertice Ue, sottolineando che si tratta di "un accordo buono per l'Ue e per la Gran Bretagna, per questo spero che anche Westminster voti a favore". Ora "dobbiamo preparare la strada per le relazioni dopo la Brexit".