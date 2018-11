Zuckerberg rifiuta audizione 7 Paesi

(ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - Mark Zuckerberg rifiuta di testimoniare a un'audizione congiunta di politici di sette Paesi, che rappresentano in tutto 368 milioni di persone. Lo riporta il Washington Post citando una lettera inviata da Facebook a Argentina, Brasile, Canada, Irlanda, Lettonia, Singapore e Gran Bretagna. I sette paesi sono preoccupati da come Facebook ha gestito la disinformazione online. Al posto di Zuckberg sarà sentito Richard Allan, vicepresidente del gruppo.