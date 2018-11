Usa: campagna medici contro lobby armi

(ANSA) - NEW YORK, 24 NOV - I medici americani contro National Rifle Association (Nra), la potente lobby delle armi.

Una battaglia che si gioca su Twitter a suon di foto che ritraggono i medici sporchi di sangue alle prese con vittime della violenza di armi da fuoco. L'hashtag che accompagna le loro foto è Thisismylane. Il riferimento è il criticato tweet della Nra, che ha invitato i medici a stare al loro posto dopo i recenti articoli pubblicati nella prestigiosa rivista di medicina interna, Annals of Internal Medicine. Articoli in cui si invocano maggiori controlli sulle armi.