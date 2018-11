Paranoia Airlines di Fedez arriva 25/1

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Paranoia Airlines, il nuovo attesissimo album di Fedez, uscirà il 25 gennaio 2019 per Sony Music. Dal 30 novembre sarà disponibile il pre-order del formato fisico dell'album. L'album è stato anticipato dal singolo "Prima di ogni cosa", in radio e in digitale da venerdì 2 novembre, che ad oggi conta oltre 6 mln di stream su Spotify e 12 mln di visualizzazioni su YouTube. Fedez ha inoltre annunciato il tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019. Qui tutte le date: Venerdì 15 Marzo 2019, Firenze @ Nelson Mandela Forum Sabato 16 Marzo Torino @ Pala Alpitour Giovedì 21 Marzo 2019 Bologna @ Unipol Arena Sabato 23 Marzo Montichiari (BS) @PalaGeorge Giovedì 28 Marzo Ancona @ PalaRossini Sabato 30 Marzo Eboli @ PalaSele Martedì 2 Aprile Acireale @ Pal'Art Hotel Venerdì 5 Aprile Roma @ PalaLottomatica Lunedì 8 Aprile Milano @ Mediolanum Forum Sabato 13 Aprile Padova @ Kioene Arena Domenica 14 Aprile Conegliano @ Zoppas Arena.