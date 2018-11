Osaka si aggiudica l'Expo 2025

(ANSA) - PARIGI , 23 NOV - Sarà Osaka, la terza città più grande del Giappone, ad ospitare l'Expo mondiale 2025. Il Giappone è riuscito a spuntarla sugli altri due concorrenti in lizza: la Russia e l'Azerbaijan.

Il Bie, il Bureau International des Expositions, ha vagliato le candidature di 170 concorrenti prima di decretare il vincitore.

Osaka ha proposto una mostra su un'isola artificiale sul tema "Society 5.0" e su come sfruttare la robotica e l'intelligenza artificiale per il bene pubblico.