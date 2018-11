Libia: Lavrov, Russia sostiene l'Italia

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Tutti i problemi della Libia sono legati al comportamento della Nato. Dobbiamo trovare delle soluzioni della crisi, ma senza scordarci delle cause che hanno gettato questa regione nell'abisso e stimolato l'intensità dell'attività terroristica e l'ondata di migranti". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov in conferenza stampa a Villa Madama con Moavero.

"La Russia sostiene l'iniziativa italiana, ne ha parlato anche Medvedev a Palermo con Conte. Siamo per il coinvolgimento di tutti per avviare un dialogo e la riconciliazione nazionale", ha aggiunto Lavrov sottolineando che "il sostegno unilaterale di questo o quell'attore non è una soluzione per la crisi. Per questo l'Italia ha avuto un grande successo con la conferenza di Palermo".