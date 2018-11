Jovanotti, ecco video Al Chiaro di Luna

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Girato ad Asmara in Eritrea, ambientato tra un salone di parrucchiere, le strade e le piazze di Asmara, la sala del bar del cinema Roma, arriva romanticissimo il nuovo video di Jovanotti "Al Chiaro di Luna", dedicato all'omonimo singolo che è stato tra le canzoni più ascoltate sulle piattaforme di streaming musicale e tra le più cantate nei 67 concerti del Lorenzo Live 2018. "Volevo raccontare l'Africa senza stereotipi su quel continente, perché non esiste luogo al mondo più complesso e più legato al nostro destino - dice Lorenzo - e gli stereotipi e le generalizzazioni fanno sempre solo male. I ragazzi non scappano se trovano opportunità e maggiori spazi di lavoro, sono orgogliosi di starci o di tornarci. Proprio come Yonas, un giovane eritreo esperto di video che ci ha fatto il backstage e che ha deciso di recente di tornare dall'Italia ad Asmara con sua moglie e sua figlia".