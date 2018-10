Arrivabene,Mondiale è mission impossible

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - ''Vettel prima o poi sarà campione del mondo con la Ferrari''. Parola del team principal della scuderia di Maranello Maurizio Arrivabene al Festival dello sport di Trento organizzato da Gazzetta dello sport e Trentino.

''Il Mondiale è mission impossible ma non è finita. Non partiamo per Austin battuti''.