De Marchi vince il Giro dell'Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 6 OTT - Alessandro De Marchi, friulano della Bmc ha vinto, in solitaria, il Giro dell'Emilia, con arrivo alla basilica di San Luca a Bologna, domando il terribile strappo che porta in vetta, percorso per cinque volte..

De Marchi, è partito da lontano ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo dei migliori di cui faceva parte anche Vincenzo Nibali, precedendo il colombiano Rigoberto Uran, che ha cercato di raggiungerlo e il compagno di squadra, il belga Dylan Teuns.

Per il 'Rosso di Buia', che al mondiale di Inssbruck di una settimana fa si era dimostrato in grande condizione, mettendosi però a disposizione dei capitani, è la seconda vittoria stagionale dopo l'affermazione in una tappa alla Vuelta.

Il Giro dell'Emilia è un antipasto del Giro di Lombardia, in programma sabato prossimo, ma anche un'anteprima del Giro d'Italia 2019, la cui prima tappa sarà una cronometro che partirà da piazza Maggiore e arriverà a San Luca, sul traguardo dell'Emilia.