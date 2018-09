Scuola: 50 crolli e 13 feriti nel 2017-8

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Sono stati 50 i crolli nelle scuole nell'anno scolastico 2017-2018, record degli ultimi 5 anni. E' quanto ha registrato Cittadinanzattiva; si tratta di più di un episodio ogni 4 giorni di scuola. Ad essere interessate in particolare scuole della Campania (8 casi), del Lazio (7) e della Lombardia (6). Questi casi hanno provocato il ferimento, per fortuna lieve, di 10 bambini e bambine, di 2 docenti e di 1 addetta alle pulizie. Questi si aggiungono ai 156 crolli e distacchi di intonaco censiti nei precedenti anni scolastici (36 nel 2013/14, 45 nel 2014/15, 31 nel 2015/16, 44 nel 2016/17), per un totale di 206 episodi in cinque anni. Il totale dei feriti dal 2013 ad oggi è pari a 37.