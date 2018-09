Nipote Mandela, qui un pezzo d'Africa

(ANSA) - CASERTA, 27 SET - Ndileka Mandela, nipote del premio Nobel per la pace Nelson Mandela nonché attivista per i diritti delle donne, è stata oggi al Centro per migranti "Fernandes" di Castel Volturno (Caserta). La nipote dell'ex presidente sudafricano è in questi giorni in Campania dove ha ricevuto a San Giorgio a Cremano (Napoli) il premio Ethnos 2018, previsto nell'ambito del Festival Internazionale di Musica Etnica.

"Non sapevo esistesse un pezzo d'Africa in Italia", ha esclamato con sorpresa Ndileka Mandela appena arrivata al Centro Fernandes, dopo esser transitata per la via Domiziana, e aver notato la presenza di così tanti immigrati africani. "La migrazione dei popoli c'è sempre stata e non è mai stata un problema", ha poi proseguito.