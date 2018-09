Roma, confronto Di Francesco-squadra

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il confronto a Trigoria col ds Monchi al mattino, quello con la squadra nello spogliatoio prima dell'allenamento, e poi via per ricordare di chi non c'è più dopo una vita dedicata alla Roma. Il giorno dopo la sconfitta di Bologna ha prodotto l'ennesimo faccia a faccia tra Eusebio Di Francesco, la dirigenza e i giocatori, cui è stato chiesto uno sforzo supplementare dopo il pessimo avvio di stagione. Il tecnico abruzzese ha ribadito al gruppo che nessuno deve sentirsi sicuro del posto e che per uscire da questo momento negativo serve adesso una reazione da uomini. Al momento la situazione resta congelata anche se hanno preso a circolare già i primi nomi di possibili successori per la panchina di Di Francesco (Conte, Paulo Sousa, Blanc e Montella) nel caso in cui le prossime partite con Frosinone e Lazio dovessero andar male.

Dopo aver diretto l'allenamento a Trigoria, Di Francesco assieme al capitano De Rossi ha presenziato ai funerali di Giorgio Rossi, storico massaggiatore della Roma scomparso ieri.