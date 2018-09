Oro: Barrick e Randgold trattano fusione

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - La canadese Barrick Gold è in trattative con la rivale inglese Randgold Resources per una fusione da 18 miliardi di dollari dalla quale nascerebbe un colosso della produzione di oro. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali i contatti arrivano dopo un anno pesante per il settore dell'oro, che ha faticato ad attirare l'interesse degli investitori.