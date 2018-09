Vela: s.o.s da navigatore indiano

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Un team di soccorso internazionale sta tentando di raggiungere Abhilash Tomy, velista indiano che partecipa alla Golden Globe, ferito e in serie difficoltà nelle acque davanti alle coste dell'Australia occidentale. Lo riferisce la Bbc.

L'imbarcazione di Tomy, la Thuriya, è rimasta danneggiata da una violenta tempesta, con venti a 70 nodi e onde alte fino a 14 metri. L'uomo, 39 anni, si è ferito gravemente alla schiena e, come ha egli stesso scritto, è immobilizzato e non può bere né mangiare.

Altre 11 velisti sono ancora in gara, essendo riusciti a evitare la tempesta, mentre un irlandese Gregor McGuckin, anch'egli finito nell'area di maltempo, è riuscito a riparare la propria imbarcazione e sta tentando di raggiungere Tomy, distante circa 150 chilometri.

La Golden Globe è una gara di navigazione in solitaria intorno al mondo, circa 30.000 le miglia da percorrere, e i partecipanti non possono utilizzare tecnologie moderne, ad eccezione delle comunicazioni satellitari.