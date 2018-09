Rohani, Usa rimpiangeranno aggressione

(ANSA) - TEHERAN, 23 SET - "Faremo rimpiangere agli Usa la loro intromissione e la loro aggressione contro altri Paesi, in particolare l'Iran". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani prima di partire alla volta di New York, dove parteciperà all'Assemblea generale Onu. "Sappiamo chi si cela dietro l'attacco di ieri ad Ahvaz. Tutti questi piccoli Stati mercenari in questa regione sono sostenuti dall'America. Sono gli americani che li istigano e forniscono i mezzi necessari per commettere questi crimini", ha detto riferendosi ai Paesi del Golfo.