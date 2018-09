Incassi Usa, vince fantasy con Blanchett

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il mistero della casa del tempo (The House with a Clock in its Walls), il fantasy di Eli Roth con Cate Blanchett e Jack Black, tratto dall'omonima saga per ragazzi di John Bellairs, conquista subito la vetta del box office Usa: il film - che in Italia arriverà per Halloween, il 31 ottobre - rastrella 26,8 milioni di dollari nel primo week end di programmazione. Al secondo posto il thriller A simple favor, adattamento del romanzo omonimo di Darcey Bell, con 10,4 milioni di dollari nel fine settimana (32,6 milioni di dollari in totale). Scivola sul terzo gradino del podio The nun - La vocazione del male, l'horror di Corin Hardy in cui torna la suora demoniaca di 'The Conjuring' (10,2 milioni di dollari, ma in totale sfonda il tetto dei 100 milioni di dollari). Perde tre posizioni ed è quarto The Predator: il film tra azione, horror e fantascienza, diretto da Shane Black, con Boyd Holbrook e Yvonne Strahovski, deve accontentarsi di 8,7 milioni di dollari nel week end (poco più di 40 complessivi).