Cattelan va a teatro, gag e attualità

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Per intraprendere la più ambiziosa avventura del suo late night show, Alessandro Cattelan non poteva che iniziare con l'ironia: 'E poi c'è Cattelan' va a teatro per sei appuntamenti speciali in prima serata, in onda dal 25 settembre ogni martedì dalle 21.15 su Sky Uno e disponibili on demand. Con cambio (letterale) di palcoscenico, dagli studi Sky al Teatro Franco Parenti di Milano.

L'ambizione si vede nei nomi di chi calcherà quel palco: come la modella e attrice Emily Ratajkowski, per la prima volta ospite di un programma tv italiano, nella prima puntata. L'altro ospite di martedì 25 sarà Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, mentre una partecipazione di Silvio Berlusconi è saltata all'ultimo momento. Tra gli altri ospiti Chiara Ferragni, Daria Bignardi, la senatrice Monica Cirinnà, Roberto Saviano, Andrea Bocelli, Alex Del Piero, Andrea Dovizioso, il ct della nazionale Roberto Mancini, Valerio Mastandrea, il campione di eSports Nicolò Mirra, il genetista Riccardo Sabatini e Gué Pequeno.