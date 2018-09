Aereo:Mosca, Israele ci ha fuorviato

(ANSA) - ROMA, 23 SET - I caccia di Israele "hanno utilizzato l'Ilyushin Il-20 per nascondersi dalla contraerea siriana.

L'aereo non ha potuto lasciare l'aerea perché Israele ci ha fuorviato". Lo afferma il ministero della Difesa russo in una nota sull'abbattimento dell'aereo russo in Siria, il 17 settembre scorso. Nel testo, Mosca sottolinea di "non aver mai violato gli accordi con Israele e di non aver mai utilizzato i sistemi di difesa antiarea dispiegati in territorio siriano".

Il ministero della Difesa ricorda poi che Mosca "ha aiutato le forze filo-iraniane a lasciare le Alture del Golan, tra le quali 1.050 combattenti e 24 lanciarazzi anti-aerei" e di aver compiuto una operazione per il recupero dei resti di un soldato israeliano in Siria.