Abramovic aggredita a Firenze da un uomo

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Un uomo ha aggredito, tirandole un quadro di carta in testa, l'artista Marina Abramovic mentre usciva da Palazzo Strozzi, stamani a Firenze, dove è in corso una sua mostra antologica. L'artista sta bene e non avrebbe riportato ferite perché è stata colpita da un materiale leggero: la tela di carta si è sfondata. Subito fermato dai presenti l'aggressore, consegnato alla polizia. E' un 51enne della Repubblica Ceca. La stessa Abramovic, visibilmente scossa, ha chiesto il motivo del gesto all'uomo, il quale è rimasto in silenzio e non le ha dato spiegazioni. Il quadro raffigura un ritratto della Abramovic, sembra fatto dallo stesso aggressore.