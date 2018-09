Usa: più tempo per accusatrice Kavanaugh

(ANSA) - WASHINGTON, 22 SET - La Commissione Giustizia del Senato Usa ha concesso a Christine Blasey Ford più tempo per decidere sulle condizioni della sua testimonianza contro Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema, che lei accusa di aggressione sessuale durante una festa quando erano adolescenti. Lo ha comunicato il presidente Chuck Grassley dell'Iowa, in tweet notturno.

La donna sarebbe dovuta comparire in Senato lunedì, ma il suo avvocato Debra Katz ha chiesto una proroga concessa da Grassley che ha dichiarato: "posso garantire solo un'altra estensione dei termini per l'udienza". I limiti temporali della proroga non sono però specificati. Il presidente della Commissione Giustizia ha indirizzato il suo tweet a Kavanaugh dicendo di sperare che il giudice capisca e ha aggiunto che Ford dovrebbe decidere "così possiamo andare avanti".