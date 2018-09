Salame' non va all'Assemblea dell'Onu

(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - L'inviato speciale dell'Onu per la Libia Ghassan Salame' non sara' al Palazzo di Vetro di New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

E' quanto si apprende da fonti diplomatiche dell'Onu che spiegano come Salame' preferisca seguire gli ultimi sviluppi a Tripoli. E' prevista comunque la sua partecipazione in videoconferenza alla riunione dei ministri degli esteri della Ue che si terra' lunedi' a New York.