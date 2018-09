Massini approda a Broadway fino a 14/10

(ANSA) - ROMA, 22 SET - C'è molta attesa oltreoceano per The intractable woman; a theatrical memo on Anna Politkovskaya, l'opera di Stefano Massini che approda domani (e fino al 14 ottobre) nel tempio del teatro di Broadway e segna il suo debutto negli Stati Uniti. Il testo dello scrittore e drammaturgo italiano, il più rappresentato all'estero, è stato portato sul palco del Second Floor Theater dalla Play Company per la regia di Lee Sunday Evans e narra la storia della giornalista e attivista per i diritti umani Anna Politkovskaya assassinata a Mosca nel 2006.

Continua intanto a Londra il successo di "Lehman trilogy" - diretto dal premio Oscar Sam Mendes - in scena al National Theatre con l'adattamento di Ben Power per un cast stellare.

L'opera sempre nella versione di Sam Mendes debutterà anche al Park Avenue Armony di New York e resterà in scena 4 settimane.