Iran: attacco a parata, 8 guardie rivoluzionarie uccise

Almeno 8 membri del corpo delle Guardie della rivoluzione islamica sono rimasti uccisi nell'attacco contro una parata militare ad Ahvaz, in Iran occidentale, al confine con l'Iraq. Lo riferisce l'agenzia semiufficiale Tasnim.



Ci sarebbero una ventina di feriti, inclusi un bambino e una donna. Uomini armati hanno aperto il fuoco da dietro una tribuna. "Almeno cinque terroristi sono stati uccisi", riferisce la tv di Stato, che parla di "elementi takfir", un termine in genere utilizzato per definire i sostenitori dell'Isis. La parata si celebrava in occasione dell'anniversario dell'invasione dell'Iran ordinata da Saddam Hussein.