Ira Trump su Rosenstein:sradicare fetore

(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - "Bisogna sradicare il fetore persistente al Dipartimento della giustizia": lo ha affermato Donald Trump durante un comizio in Missouri commentando le rivelazioni del New York Times secondo cui il viceministro della Giustizia, Rod Rosenstein, voleva intercettare segretamente il presidente con lo scopo di rimuoverlo dall'incarico. "Ci sono persone dannose di cui dobbiamo disfarci", ha aggiunto Trump.