Conte a Ny per assemblea Onu il 25 e 26

(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - Il presidente del consiglio Giuseppe Conte sarà a New York per l'Assemblea generale dell'Onu il 25 e 26 settembre. Fitto il programma di questa prima visita al Palazzo di Vetro del premier, come ha spiegato nel corso di un briefing l'ambasciatrice italiana presso le Nazioni Unite, Maria Angela Zappia, compresi due importanti incontri bilaterali: quello con il presidente iraniano Hassan Rohani e quello con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.