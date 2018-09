Thegiornalisti, Love è ricerca serenità

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Una beata malinconia e una gioiosa disperazione: questo è per Tommaso Paradiso l'equilibrio di 'Love', nuovo album dei Thegiornalisti. "Mi emoziona quando lo riascolto, è un disco innamorato con momenti che mi fanno male al punto da farmi bene", dice il cantautore presentando a Milano le tracce anticipate dai successi 'Felicità puttana', 'Questa nostra stupida canzone d'amore' e 'New York'.

In apertura, un'overture orchestrale introduce un suono che, pur tra abbondanti riferimenti anni '80, cerca una dimensione classica e riprende la melodia dell'ultimo pezzo, 'Dr. House', uno dei preferiti di Paradiso con la romantica title track: "Farò fatica a suonarla dal vivo: anche da solo a casa mi metto a piangere". Nel brano, la ricerca di una figura paterna si lega a una genuina passione per il cinema: "Sono un nerd: guardo molti più film di quanto non ascolti canzoni. Quando vedo queste persone che mi hanno formato torno a stare bene, mi riportano per così dire a cena a casa con mia madre".