India: arrestato vescovo, violentò suora

(ANSA) - NEW DELHI, 21 SET - Il vescovo di Jalandhar Franco Mulakkal, accusato da una suora di averla ripetutamente violentata, è stato arrestato questo pomeriggio alle 17 ora locale a in Kerala al termine del terzo interrogatorio consecutivo condotto dalla Polizia sul caso. Lo scrive sul suo sito online il quotidiano Hindustan Times.

Mulakkal, che ieri era stato sollevato dal Pontefice dai suoi incarichi, è il primo vescovo cattolico arrestato in India con l'accusa di abusi sessuali. Entusiasmo per la notizia tra le consorelle dell'accusatrice, ed esponenti di altri ordini religiosi che da quasi due settimane manifestavano pubblicamente a Kochi, chiedendo giustizia.