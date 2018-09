Hit parade, primo Sinatra di Gué Pequeno

(ANSA) - ROMA, 21 SET - S'intitola Sinatra, ed è un omaggio al grande Frank, il nuovo album di Gué Pequeno, il quinto uscito per Island/Def Jam il 14 di settembre, a dominare la classifica degli album più venduti in Italia secondo la classifica Fimi/Gfk diffusa oggi. L'artista, che torna nel 2018 con il nuovo disco, il primo che vede la collaborazione con il suo nuovo team BHMG, è un punto di riferimento nel suo genere, è il rapper italiano più ascoltato su Spotify nel 2017 grazie all'album Gentleman (doppia certificazione Platino e molte settimane in cima alla classifica) ed è il rapper più produttivo in Italia con una pubblicazione all'anno dal 2009. L'album è anche al primo posto nella classifica vinili. Con oltre 20 milioni di stream, è l'album più venduto e ascoltato in Italia. Secondo posto per Eminem con Kamikaze che risale dal terzo gradino. Dalla vetta scivola di due posizioni fino alla terza il rapper Ernia con il suo album d'inediti, 68. Quarto posto per Peter Pan di Ultimo, quinto per Raise Vibration di Lenny Kravitz.