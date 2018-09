Gaza: 30 feriti in scontri a confine

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 SET - Sono almeno 30, al momento, i manifestanti palestinesi feriti negli scontri in corso con l'esercito israeliano in vari punti della barriera di confine tra Gaza e lo stato ebraico in occasione della 'Marcia del ritorno' appoggiata da Hamas. Lo dicono fonti mediche della Striscia riferite dall'agenzia palestinese Maan che parla di diverse migliaia di manifestanti in marcia.

Sui social palestinesi appaiono foto della partecipazione del capo di Hamas a Gaza Yahya Sinwar alla dimostrazione, la 26/a dallo scorso maggio. Secondo fonti israeliane sono stati lanciati diversi palloni incendiari verso le comunità ebraiche prossime alla Striscia.