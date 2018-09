Fico, centrodestra unito?Niente di nuovo

(ANSA) - VICO EQUENSE (NAPOLI), 21 SET - "Loro sono un'alleanza. Non c'è nessuna novità". Così il presidente della Camera Roberto Fico commenta la ritrovata unità del centro-destra in vista delle elezioni regionali. Fico ne ha parlato con i giornalisti a Vico Equense, nel Napoletano, a margine della cerimonia per l'intitolazione di piazza Giancarlo Siani.