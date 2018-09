Blasi, al Gf Vip Lory in casa come altri

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Lory non vuole addosso gli occhi della pietà e vuole essere trattata come tutti gli altri, se entrerà non ci saranno sconti per lei. Ovviamente essendoci la diretta non si possono prevedere emozioni e stati d'animo. Da quello che mi hanno detto dovrebbe fare il suo ingresso nella casa alla seconda puntata, salvo ripensamenti". Così Ilary Blasi, forte dell'esperienza e del successo delle passate edizioni, torna lunedì 24 settembre al timone, in prima serata su Canale 5, del "Grande Fratello Vip" e risponde sulla dolorosa questione del lutto che ha colpito Lory del Santo. Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ricorda: "Il contratto è stato firmato a luglio prima della tragedia. Poi, però, qualcosa è cambiato, la Del Santo ha deciso di mutare il proprio parere: Ci ha fatto la richiesta di entrare comunque in casa perché riteneva che il partecipare l'avrebbe aiutata a superare questo momento. Abbiamo riflettuto a lungo insieme e alla fine abbiamo deciso di lasciar scegliere a lei senza imporle scadenze"