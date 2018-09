Bambine ribelli crescono, arriva diario

(ANSA) - ROMA, 21 SET - E' stato un successo mondiale, un caso editoriale tradotto in 46 lingue e un fenomeno sociale Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, 100 storie di donne come esempio per inseguire i propri sogni e accendere la fantasia, un progetto finanziato dal basso con il crowdfunding lanciato da Francesca Cavallo e Elena Favilli, il duo italiano di autrici e imprenditrici che in America hanno fondato la Timbuktu. Dopo i due volumi (Mondadori ragazzi, il libro più venduto del 2017) che sono un simbolo di empowerment, vanno avanti: sulla piattaforma Kickstarter hanno lanciato un nuovo progetto 'costola'. S'intitola 'I Am a Rebel Girl: A Journal to Start Revolutions', letteralmente Sono una ragazza ribelle: un diario per cominciare le 'rivoluzioni'. "La nostra missione non è finita - hanno scritto le autrici - Non è mai stato più importante di ora crescere ragazze che hanno il loro destino in mano'". Attraverso un diario spingono le giovanissime a coltivare il proprio spirito libero, a realizzare le aspirazioni.