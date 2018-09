Sparatoria Maryland, almeno 3 morti

(ANSA) - WASHINGTON, 20 SET - Almeno tre persone sono rimaste uccise e due sono state ferite nel corso della sparatoria avvenuta non lontano da Baltimora in un un centro di distribuzione di farmaci della società Rite Aid, all'interno di un parco industriale nella contea di Harford, nel Maryland. Lo ha reso noto la polizia, che ha aggiunto che lo sparatore si è poi sparato, è stato arrestato ed è in gravi condizioni.