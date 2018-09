Manovra: Lega, quota 100 con 62 anni

(ANSA) - ROMA, 20 SET - La proposta della Lega sulle pensioni prevede "quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) realizzabile in modo efficace e ragionevole". E' quanto si legge in una nota al termine del vertice leghista. La misura "sarà effettiva ma anche con oneri sopportabili per la finanza pubblica. Sarà realizzata con misure di buon senso, compresa la pace contributiva nell'ottica di favorire l'aumento volontario della contribuzione da parte dei lavoratori".