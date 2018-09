Macron, Frontex sia più forte

(ANSA) - SALISBURGO, 20 SET - A un certo punto, come è successo per la Brexit, sarà necessario avere delle regole, "i paesi che non vogliono più Frontex e più solidarietà usciranno da Schengen, quelli che non vogliono più Europa non avranno i fondi strutturali". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, facendo un lungo ragionamento sui paesi che generano "tensioni e problemi" in Europa, tra i quali ha citato quelli che "non voglio rispettare il diritto umanitario, quello internazionale del mare, e rifiutano le navi che arrivano anche se sono il porto più vicino".