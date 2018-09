Intimidazione a esponente Confindustria

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - Intimidazione ai danni della presidente della sezione Turismo di Confindustria meridionale della Sardegna, Clara Pili. Qualcuno durante la notte ha incendiato la sua auto. L'episodio è avvenuto intorno alle 4.30 in via Malpighi a Cagliari.

Una volta infranto il vetro posteriore dell'auto dell'imprenditrice e è stata lasciata cadere all'interno dell'abitacolo della diavolina accesa. Il sedile posteriore e parte di quello anteriore hanno subito preso fuoco. Una persona che transitava nella zona si è accorta delle fiamme, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e gli agenti della squadra volante. Nel giro di breve tempo l'incendio è stato domato prima che l'auto venisse danneggiata interamente. "È stato sicuramente un atto intimidatorio - ha detto all'ANSA, l'imprenditrice Clara Pili - il vetro posteriore è stato infranto ed è stato appiccato il rogo. Abito in una zona tranquilla dove non si sono registrati mai questi episodi".