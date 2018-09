Pd: Calenda,voterei Pinotti anche domani

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Voterei Roberta Pinotti segretario del Pd già domani". Lo ha detto Carlo Calenda parlando alla Stampa estera.

Tornando alla cena che aveva proposto di fare con Renzi, Gentiloni e Minniti, l'ex ministro ha spiegato che "l'obiettivo era far tornare a parlare quattro persone che hanno lavorato insieme e che si sono persi di vista. Non era contro Zingaretti, anche perché Gentiloni appoggia Zingaretti. Comunque una cena così nel Pd non si può fare, è un colpo di stato. È azzerata".