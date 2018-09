Loredana Bertè, nuovo album dopo 13 anni

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Loredana Bertè è stata l'assoluta protagonista dell'estate 2018 grazie a Non ti dico No, (il brano con i Boomdabash), per settimane al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio e della classifica di vendita, conquistando premi come tormentone estivo e certificazioni Oro e Platino. Da venerdì 21 settembre saranno disponibili su tutti gli store digitali e in tutte le radio in contemporanea i primi 2 nuovi singoli MALEDETTO LUNA-PARK e BABILONIA estratti dal nuovo album LiBERTE' in uscita il 28 settembre. LiBERTE' - prodotto da Luca Chiaravalli - esce dopo 13 anni dall'ultimo lavoro in studio. Nella scrittura dei brani vede la conferma come autrice della stessa artista e la partecipazione di autori che avevano già collaborato con Loredana Bertè (come Ivano Fossati, Maurizio Piccoli), di autori della nuova generazione come Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli e per la prima volta la collaborazione con un grande artista come Gaetano Curreri.