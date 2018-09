Boeri, su vitalizi sistema insostenibile

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Le regole dei vitalizi sono state sin dall'origine introdotte dal Parlamento in regime di autodichia senza contemplare una valutazione di giudici esterni. Tale autonomia è stata consapevolmente utilizzata per mettere in piedi un sistema insostenibile destinato a gravare in modo rilevante sui cittadini in aggiunta alla spesa destinata al pagamento delle indennità parlamentari". E' un passaggio della relazione sui vitalizi del presidente Inps Tito Boeri a Palazzo Madama. "Era chiaro fin dall' inizio che i contributi versati non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese per vitalizi".