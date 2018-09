Trump, valutiamo militari Usa in Polonia

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Gli Usa stanno esaminando la richiesta di una presenza militare permanente in Polonia: lo ha detto Donald Trump ai cronisti durante la visita del presidente polacco Andrzej Duda alla Casa Bianca. "La Polonia desidera dare un contributo molto importante agli Stati Uniti perchè vadano lì e abbiamo una presenza in Polonia, e certamente è qualcosa di cui discuteremo", ha detto il tycoon.

"Guardiamo a questa proposta molto seriamente, so che alla Polonia questa idea piace molto ed è qualcosa che stiamo considerando", ha aggiunto.