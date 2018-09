Sindaco Campione d'Italia si dimette

(ANSA) - COMO, 18 SET - Il sindaco di Campione d'Italia Roberto Salmoiraghi ha presentato nel primo pomeriggio le sue dimissioni. Salmoiraghi eletto 15 mesi fa, negli ultimi mesi si era trovato a fare i conti con il fallimento del Casinò, del quale il Comune è unico azionista, e con il dissesto finanziario del Comune stesso, per il quale è stato nominato mesi fa un commissario con l'incarico di vagliare i conti del municipio.

Le dimissioni del sindaco fanno seguito a quelle presentate da cinque consiglieri comunali che avrebbero portato la Prefettura a commissariare il Comune. Da più parti nelle ultime settimane si era auspicato un "passo indietro" da parte del sindaco, visto come passo necessario per cercare di sbloccare una situazione molto complessa. Il Casinò infatti è chiuso da questa estate e non vi è al momento possibilità di riaprirlo.

Ora il Comune sarà commissariato.