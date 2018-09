Putin, Ue incoraggia arrivi dei migranti

(ANSA) - MOSCA, 18 SET - "Se dai il benvenuto ai migranti, con incentivi e altro, i migranti continueranno ad arrivare. Ma sta all'Europa decidere come comportarsi, è tutta una questione politica". Lo ha detto Vladimir Putin al termine dei colloqui con Viktor Orban rispondendo a una domanda della Tv ungherese a proposito della crisi migratoria. "In Russia - ha aggiunto Putin - vengono migranti da paesi ex sovietici, che sanno il russo, conoscono la nostra cultura ed è più facile che si integrino, mentre in Europa arrivano persone da culture diverse".