Miss Italia, Chiara Bordi terza

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Chiara Bordi, la ragazza in concorso a Miss Italia con una protesi alla gamba sinistra in seguito ad un incidente in motorino, ha sfiorato il titolo di Miss Italia.

La 18enne di Tarquinia (Viterbo) si è classificata al terzo posto. Francesco Facchinetti, che conduce la finale in diretta su La7 insieme a Diletta Leotta, si rivolge agli haters che sui social hanno insultato la ragazza dicendo loro: "Siete dei deficienti".