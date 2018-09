Richard Gere, di nuovo papà a 69 anni

(ANSA) - NEW YORK, 17 SET - Con la benedizione del Dalai Lama Richard Gere e la moglie Alejandra Silva hanno annunciato di aspettare un bebe'. Alejandra ha postato una foto su Instagram in cui si vedono il marito e il Dalai Lama che le appoggiano la mano sulla pancia con i primi sintomi della gravidanza.

L'attore di "Pretty Woman" e "American Gigolo'" ha 69 anni, la moglie 35. "Un momento molto speciale di solo pochi istanti fa. Riceviamo le benedizioni per quel che deve venire. Non potevamo dirlo senza avere informato il Dalai Lama".

Gere, che e' buddista e avrebbe sposato la Silva in aprile, e' molto vicino al leader spirituale in esilio dei buddisti tibetani.

L'attore e' stato già sposato due volte, con la supermodella Cindy Crawford dal 1991 al 1995 e poi dal 2002 al 2013 con l'attrice Carey Lowell da cui ha avuto un figlio, Homer, di 18 anni. La Silva a sua volta è mamma di un bambino di 5 anni.