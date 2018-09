Mattarella, allarme anche per papà bulli

(ANSA) - PORTOFERRAIO (ISOLA D'ELBA - LIVORNO), 17 SET - "Non possiamo ignorare che qualcosa si è inceppato, che qualche tessuto è stato lacerato nella società. Alcuni gravi episodi di violenza - genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei propri figli - rappresentano un segnale d'allarme che non va sottovalutato. Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo, il cui rifiuto cresce sempre di più nell'animo degli studenti, a scuola e nel web". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico all'isola d'Elba.