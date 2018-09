Pensioni, fondi per quota 100 a 62 anni

(ANSA) - LECCE, 16 SET - Quota cento per le pensioni, rilanciando l'opzione 62 + 38 e compensando l'aumento della platea "facendo operare i fondi di solidarietà ed i fondi esubero". Per Alberto Brambilla è in questi termini l'ipotesi di un un sostegno delle aziende al vaglio del Governo in manovra: "E' lo stato dell'arte - spiega -: si sta lavorando sul fronte fondi di solidarietà e esubero che potrebbero dare una mano a tutto il sistema". Esperto di previdenza, vicino alla Lega, su questo tema con Matteo Salvini si confronta "non spesso - dice - ma almeno settimanalmente".