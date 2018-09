Ps lo insegue, muore cadendo da terrazzo

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - Muore cadendo da un terrazzo mentre viene inseguito dalla polizia. É accaduto all'alba a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Si tratta di un 31enne, pregiudicato, al regime delle detenzione domiciliare, che, alla vista di una volante della Polizia impegnata in un servizio di controllo per contrastare il fenomeno delle 'stese' (raid con esplosione di colpi in aria), è fuggito salendo su un terrazzo dal quale è poi caduto sfracellandosi. Soccorso e portato al Cardarelli dal 118 è deceduto poco dopo.